Программа жены Зеленского по эвакуации детей закончилась скандалом с беременностью

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 42 0

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на ситуацию.

В чем суть проекта Зеленской по эвакуации украинских детей

Фото: Javad Parsa/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Программа по эвакуации украинских детей-сирот в Турцию, инициированная женой президента Украины Еленой Зеленской, столкнулась со скандалом. Две девочки-подростка вернулись на Украину беременными. Об этом сообщило издание NV.ua.

Согласно материалу, сироты, перевезенные в Турцию, стали жертвами психологического и сексуального насилия. Фонд, занимавшийся организацией, использовал детей для сбора средств, принуждая их к постоянным видеосъемкам и выступлениям перед взрослыми с песнями и танцами.

За неповиновение применялись наказания, такие как лишение телефонов и ограничение в еде. Чтобы мотивировать сирот к созданию контента, их поощряли дополнительным питанием и одеждой.

В результате халатности присматривавших за ними педагогов две несовершеннолетние девочки забеременели от совершеннолетних сотрудников отеля, где проживали дети.

Чтобы скрыть произошедшее, организаторы фонда вернули девочек на родину и оформили их студентками техникума. Когда началось расследование, их вынудили подписать документы, в которых утверждалось, что все отношения с мужчинами были добровольными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с 5-tv.ru прокомментировала ситуацию, заявив, что дети используются киевским режимом.

«Мы неоднократно говорили о том, что дети являются инструментом в лапах киевского режима. Это возможность через чувствительную тему рассказывать небылицы и вызывать к себе сочувствие. Это и товар, так как колоссальное количество украинских детей, оказавшихся в Европе, просто исчезли», — сказала она.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
Крепкая дружба, которую не смог охладить Запад: как развивались отношения РФ и Индии
9:57
Трамп рассказал, как прошла встреча Путина и Уиткоффа
9:51
Программа жены Зеленского по эвакуации детей закончилась скандалом с беременностью
9:44
Самый необычный советский вестерн: как снимали «Человека с бульвара Капуцинов»
9:40
«Меня бы сейчас не было с вами»: актриса Ангелина Пахомова о самой сложной сцене в фильме
9:27
Стала известна дата проведения «Итогов года с Владимиром Путиным»

Сейчас читают

Москва побила карту британской агентуры в Азербайджане — эксперт
Зенитчики сорвали удар беспилотника ВСУ «Дартс». Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео