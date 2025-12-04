Программа по эвакуации украинских детей-сирот в Турцию, инициированная женой президента Украины Еленой Зеленской, столкнулась со скандалом. Две девочки-подростка вернулись на Украину беременными. Об этом сообщило издание NV.ua.

Согласно материалу, сироты, перевезенные в Турцию, стали жертвами психологического и сексуального насилия. Фонд, занимавшийся организацией, использовал детей для сбора средств, принуждая их к постоянным видеосъемкам и выступлениям перед взрослыми с песнями и танцами.

За неповиновение применялись наказания, такие как лишение телефонов и ограничение в еде. Чтобы мотивировать сирот к созданию контента, их поощряли дополнительным питанием и одеждой.

В результате халатности присматривавших за ними педагогов две несовершеннолетние девочки забеременели от совершеннолетних сотрудников отеля, где проживали дети.

Чтобы скрыть произошедшее, организаторы фонда вернули девочек на родину и оформили их студентками техникума. Когда началось расследование, их вынудили подписать документы, в которых утверждалось, что все отношения с мужчинами были добровольными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с 5-tv.ru прокомментировала ситуацию, заявив, что дети используются киевским режимом.

«Мы неоднократно говорили о том, что дети являются инструментом в лапах киевского режима. Это возможность через чувствительную тему рассказывать небылицы и вызывать к себе сочувствие. Это и товар, так как колоссальное количество украинских детей, оказавшихся в Европе, просто исчезли», — сказала она.

