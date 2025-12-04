Снабжавшего Мэттью Перри кетамином врача приговорили к 2,5 года тюрьмы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Следствие установило, что медик использовал зависимость актера ради личной прибыли.

Что стало с продававшим Мэттью Перри кетамин врачом

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В штате Калифорния суд вынес приговор врачу Сальвадору Пласенсии, который поставлял кетамин актеру Мэттью Перри незадолго до его смерти. Как сообщил 3 декабря аппарат прокурора Центрального округа, Пласенсия получил 2,5 года лишения свободы.

Согласно материалам дела, в сентябре 2023 года знакомый представил Перри доктору Пласенсии и сообщил, что актеру требуется кетамин, за который он готов заплатить значительную сумму. После этого врач приобрел препарат у коллеги Марка Чавеса и начал регулярно продавать ампулы Перри. На суде Пласенсия признал вину и подтвердил факты незаконной продажи.

Следствие утверждает, что врач сознательно эксплуатировал зависимость актера, руководствуясь личной выгодой, и игнорировал свои профессиональные обязанности по защите здоровья пациента. Марк Чавес также признал свою причастность, но его дело рассматривали отдельно — приговор ожидается в декабре.

Мэттью Перри, звезда сериала «Друзья», умер в 2023 году. Причиной смерти стали острые последствия употребления кетамина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:46
Блогер Митрошина частично признала вину по делу о легализации 127 миллионов рублей
11:38
Роскомнадзор начал ограничивать работу FaceTime
11:27
Жителя Бурятии оштрафовали за никнейм в Telegram
11:11
Погиб за секунду с женой и сыном: трагичная судьба актера Александра Дедюшко
11:10
Снабжавшего Мэттью Перри кетамином врача приговорили к 2,5 года тюрьмы
10:57
«Исторический момент»: Путин раскрыл детали беседы с зятем Трампа Кушнером

Сейчас читают

Москва побила карту британской агентуры в Азербайджане — эксперт
«Одинокая волчица»: актриса Ангелина Пахомова о планах на Новый год
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео