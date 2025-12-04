Денежка, вернись: как и за что получить налоговые вычеты в 2026 году

В 2026 году россияне смогут получить налоговый вычет за детей и лечение

Российские родители в 2026 году смогут получить до одного миллиона рублей налогового вычета при открытии долгосрочных сберегательных продуктов в пользу детей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Издание URA.RU рассказало, за что еще и на каких условиях можно получить компенсации.

Уже с 1 сентября 2026 года родители, открывающие специальный долгосрочный накопительный счет в пользу детей, смогут получить 13% налогового вычета по НДФЛ за его пополнение — взносы ограничены 500 тысяч рублей на человека. Таким образом, отец и мать в общей сложности могут претендовать на вычет с 1 миллиона рублей — он составит соответственно 1,3 миллиона рублей.

Помимо этого, граждане могут претендовать на налоговый вычет за лечение. Он предусмотрен для тех, кто имеет легальный доход, облагаемый НДФЛ и позволяет получить обратно часть средств, которыми были оплачены медицинские услуги, покупка лекарств по назначению доктора, а также медстраховка.

Медицинский налоговый вычет будут выплачивать за самого гражданина или гражданку, за его супруга или супругу, а также за родителей и несовершеннолетних детей. У тех, чьи дети являются студентами очного отделения, такое право сохраняется до достижения ребенком 24-летнего возраста.

Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства, подать декларацию по форме 3-НДФЛ и собрать пакет подтверждающих документов.

