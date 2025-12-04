Трамп переименовал Институт мира США в свою честь

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Большие серебряные буквы нового названия размещены на фасаде здания.

Трамп переименовал Институт мира США в свою честь

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Администрация президента США Дональда Трампа официально переименовала штаб-квартиру Института мира в Вашингтоне в свою честь. Об этом сообщает издание New York Times.

Теперь организация официально называется «Институт мира Соединенных Штатов имени Дональда Дж. Трампа». Большие серебряные буквы нового названия размещены на фасаде здания. Переименование состоялось накануне подписания мирного соглашения между Руандой и Конго, которое должно пройти в этом центре.

Пресс-секретарь Анна Келли подтвердила переименование, назвав его «мощным напоминанием о том, чего может добиться сильное руководство для обеспечения глобальной стабильности».

«Поздравляю, мир!» — добавила она.

Этот поступок, по мнению наблюдателей, является частью кампании Трампа за Нобелевскую премию мира, поскольку в последний год он заявлял об успешном урегулировании 30-летней войны между Руандой и Конго. В этом году заветную награду американскому президенту добиться не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:15
Орешкин: РФ кратно увеличит закупки товаров и услуг у Индии
13:12
В Москве назвали обладателей премии «Большая книга»
12:52
Роскачество нашло в Лабубу токсичное вещество
12:49
Минобороны РФ сообщило о новых ударах по военным аэродромам Украины
12:39
МЧС эвакуирует жильцов дома в Москве после отравления мужчины ядом от тараканов
12:39
Трамп переименовал Институт мира США в свою честь

Сейчас читают

МЧС эвакуирует жильцов дома в Москве после отравления мужчины ядом от тараканов
Была необходима: Путин дал первые комментарии о встрече с Уиткоффом в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео