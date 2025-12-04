Трамп переименовал Институт мира США в свою честь

Администрация президента США Дональда Трампа официально переименовала штаб-квартиру Института мира в Вашингтоне в свою честь. Об этом сообщает издание New York Times.

Теперь организация официально называется «Институт мира Соединенных Штатов имени Дональда Дж. Трампа». Большие серебряные буквы нового названия размещены на фасаде здания. Переименование состоялось накануне подписания мирного соглашения между Руандой и Конго, которое должно пройти в этом центре.

Пресс-секретарь Анна Келли подтвердила переименование, назвав его «мощным напоминанием о том, чего может добиться сильное руководство для обеспечения глобальной стабильности».

«Поздравляю, мир!» — добавила она.

Этот поступок, по мнению наблюдателей, является частью кампании Трампа за Нобелевскую премию мира, поскольку в последний год он заявлял об успешном урегулировании 30-летней войны между Руандой и Конго. В этом году заветную награду американскому президенту добиться не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.