Минобороны РФ сообщило о новых ударах по военным аэродромам Украины

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

Потери ВСУ составили порядка 1275 боевиков за сутки.

Новые удары по аэродромам и инфраструктуре Украины

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам Украины, а также объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — заявили в ведомстве.

Минобороны также привело данные о потерях неприятеля.

«Потери ВСУ составили порядка 1 275 (боевиков. — Прим. ред.) за сутки», — сообщили во время брифинга.

В сводке подчеркивается, что все удары наносятся исключительно по военным целям и объектам инфраструктуры, задействованным ВСУ, в ответ на попытки атаковать регионы РФ и мирных жителей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что средства ПВО РФ за прошедшую ночь уничтожили 76 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

