Российская теннисистка Анастасия Потапова получает гражданство Австрии

Российская теннисистка Анастасия Потапова готовится получить австрийское гражданство. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Моя заявка на гражданство была одобрена, и я рада представить свою новую родину в профессиональном теннисе», — подчеркнула она.

При этом Потапова добавила, что длительное время ощущает себя в Австрии «как дома» и в особенности ей нравится бывать в Вене. Анастасия рассказала, что будет официально выступать за страну на международных турнирах с 2026 года.

Потапова находится на 51 месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и на восьмом среди россиянок. Известно, что теперь она окажется первой ракеткой Австрии, так как лучшая из теннисисток страны Юлия Грабер занимает 94 место в рейтинге.

Потапова победила в трех турнирах в одиночном разряде, среди которых один в 2025 году в румынской Клуж-Напоке в феврале. Также спортсменка выиграла юниорский Уимблдон в 2016-м.

Ранее, писал 5-tv.ru, российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс победили в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.