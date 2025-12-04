Российская теннисистка Анастасия Потапова получает гражданство Австрии

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 50 0

Ее заявление уже одобрено.

Почему теннисистка Потапова сменила гражданство

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская теннисистка Анастасия Потапова готовится получить австрийское гражданство. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Моя заявка на гражданство была одобрена, и я рада представить свою новую родину в профессиональном теннисе», — подчеркнула она.

При этом Потапова добавила, что длительное время ощущает себя в Австрии «как дома» и в особенности ей нравится бывать в Вене. Анастасия рассказала, что будет официально выступать за страну на международных турнирах с 2026 года.

Потапова находится на 51 месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и на восьмом среди россиянок. Известно, что теперь она окажется первой ракеткой Австрии, так как лучшая из теннисисток страны Юлия Грабер занимает 94 место в рейтинге.

Потапова победила в трех турнирах в одиночном разряде, среди которых один в 2025 году в румынской Клуж-Напоке в феврале. Также спортсменка выиграла юниорский Уимблдон в 2016-м.

Ранее, писал 5-tv.ru, российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс победили в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:49
«Дождался 18-летия»: Дана Борисова назвала 35-летнего парня дочери «сексуально расплывчатым»
14:38
Специальный статус: за покупку какой компьютерной игры грозит пять лет тюрьмы
14:14
Певцу Владу Соколовскому угрожают похищением трехлетнего сына
14:10
«Уже погрузилась в болото»: Дана Борисова о пристрастии Анастасии Волочковой
14:05
В нескольких регионах России зафиксирована вспышка «гонконгского гриппа»
13:56
Не у своего парня: как дочь Борисовой проснулась в кровати известной персоны

Сейчас читают

МЧС эвакуирует жильцов дома в Москве после отравления мужчины ядом от тараканов
Была необходима: Путин дал первые комментарии о встрече с Уиткоффом в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео