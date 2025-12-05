«Бесконечное движение»: какой будет XXI премия МУЗ-ТВ

Премия МУЗ-ТВ-2026 «Движение» состоится 6 июня в Live Arena

Церемония награждения музыкантов ХXI Премией МУЗ-ТВ «Движение» состоится 6 июня в Live Арена. Прозвучат имена самых ярких исполнителей, достойных быть отмеченными этой высокой наградой.

Слово «Движение» выбрано неслучайно. Оно отражает философию музыкального мира, который, словно в непрерывном потоке, струится вместе со звездами и зрителями по всей России. Этой идее соответствует и визуальное оформление проекта. Его основой станут оптические иллюзии — концепция бесконечного потока будет поддерживаться гипнотической атмосферой при помощи специальных цифровых фонов.

Захар Бабин, генеральный директор телеканала МУЗ-ТВ, отметил, что каждая премия телеканала — большая честь и ответственность.

«Мы всегда с замиранием сердца ждем не только имена победителей, которые определяются путем экспертного и зрительского голосования, но и само шоу! Каждый раз это что-то невероятное, и на этот раз мы опять хотим удивить зрителей!» — отметил медиаменеджер.

«Движение» обещает удивить зрителей технологическими и режиссерскими инновациями в серии уникальных музыкальных номеров.

