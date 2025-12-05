«Бесконечное движение»: какой будет XXI премия МУЗ-ТВ

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 33 0

Яркая церемония состоится 6 июня в Live Arena.

Как пройдет премия МУЗ-ТВ-2026

Фото: МУЗ-ТВ

Премия МУЗ-ТВ-2026 «Движение» состоится 6 июня в Live Arena

Церемония награждения музыкантов ХXI Премией МУЗ-ТВ «Движение» состоится 6 июня в Live Арена. Прозвучат имена самых ярких исполнителей, достойных быть отмеченными этой высокой наградой.

Слово «Движение» выбрано неслучайно. Оно отражает философию музыкального мира, который, словно в непрерывном потоке, струится вместе со звездами и зрителями по всей России. Этой идее соответствует и визуальное оформление проекта. Его основой станут оптические иллюзии — концепция бесконечного потока будет поддерживаться гипнотической атмосферой при помощи специальных цифровых фонов.

Захар Бабин, генеральный директор телеканала МУЗ-ТВ, отметил, что каждая премия телеканала — большая честь и ответственность.

«Мы всегда с замиранием сердца ждем не только имена победителей, которые определяются путем экспертного и зрительского голосования, но и само шоу! Каждый раз это что-то невероятное, и на этот раз мы опять хотим удивить зрителей!» — отметил медиаменеджер.

«Движение» обещает удивить зрителей технологическими и режиссерскими инновациями в серии уникальных музыкальных номеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что МУЗ-ТВ подготовил грандиозное новогоднее шоу.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:48
Путин поблагодарил Моди за поиск путей разрешения кризиса на Украине
10:47
Рэпера ICEGERGERT оштрафовали на 2 тысячи рублей
10:45
НМГ и Prasar Bharati объявили о начале сотрудничества в сфере телерадиовещания
10:45
НМГ заключила соглашения о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями Индии
10:33
Моди: визит Путина в Индию имеет историческое значение
10:27
В Индии показали мультфильм о Путине и Моди

Сейчас читают

Российские средства ПВО уничтожили 41 беспилотник ВСУ за ночь
«Крепкий орешек»: Ольга Серябкина высказалась о скандале с Ларисой Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео