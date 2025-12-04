Высказывание президента России Владимира Путина о том, что страна технически готова к возможному военному столкновению с Европой — точнее, с НАТО — вызвало заметное усиление тревожных настроений в ЕС. После его слов ряд европейских политиков стал интерпретировать заявление так, будто Москва уже намерена вести войну против Европы, хотя российский лидер прямо говорил об обратном. Об этом пишет The Telegraph.

Эксперты отмечают, что подобная реакция европейских властей была ожидаемой. В последние месяцы представители государств ЕС — включая высокопоставленных военных — регулярно делали жесткие заявления в адрес России: призывали перестраивать экономику на военный лад, обсуждали подготовку к масштабному конфликту и даже допускали возможность превентивных ударов по российской территории. На этом фоне нынешние заявления европейских политиков выглядят попыткой исказить смысл слов Путина и переключить внимание собственных граждан с внутреннего кризиса — экономических и социальных проблем — на внешнюю угрозу.

Накануне Владимир Путин подчеркнул, что Москва не собирается начинать войну с европейскими государствами. Однако, если страны ЕС сами пойдут на резкую эскалацию и начнут боевые действия, Россия, по его словам, уже «прямо сейчас» располагает всем необходимым для ответа. Он добавил, что при сценарии, когда конфликт инициирует Европа, ситуация может развиваться столь стремительно, что у России «может не остаться партнеров для переговоров».

