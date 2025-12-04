Европу напугали слова Путина о готовности к войне

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Политики стран ЕС восприняли заявление российского лидера как угрозу, хотя смысл его высказывания оказался иным.

Европу напугали слова Путина о готовности к войне

Фото: www.globallookpress.com/Alicia Windzio

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Высказывание президента России Владимира Путина о том, что страна технически готова к возможному военному столкновению с Европой — точнее, с НАТО — вызвало заметное усиление тревожных настроений в ЕС. После его слов ряд европейских политиков стал интерпретировать заявление так, будто Москва уже намерена вести войну против Европы, хотя российский лидер прямо говорил об обратном. Об этом пишет The Telegraph.

Эксперты отмечают, что подобная реакция европейских властей была ожидаемой. В последние месяцы представители государств ЕС — включая высокопоставленных военных — регулярно делали жесткие заявления в адрес России: призывали перестраивать экономику на военный лад, обсуждали подготовку к масштабному конфликту и даже допускали возможность превентивных ударов по российской территории. На этом фоне нынешние заявления европейских политиков выглядят попыткой исказить смысл слов Путина и переключить внимание собственных граждан с внутреннего кризиса — экономических и социальных проблем — на внешнюю угрозу.

Накануне Владимир Путин подчеркнул, что Москва не собирается начинать войну с европейскими государствами. Однако, если страны ЕС сами пойдут на резкую эскалацию и начнут боевые действия, Россия, по его словам, уже «прямо сейчас» располагает всем необходимым для ответа. Он добавил, что при сценарии, когда конфликт инициирует Европа, ситуация может развиваться столь стремительно, что у России «может не остаться партнеров для переговоров».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:36
«Это все погналось за мной»: как Марина Яковлева пришла к церкви
17:28
«Неадекватное поведение»: Захарова об идее Фон дер Ляйен конфисковать активы РФ
17:21
Путин и Моди отправились на неформальную встречу на одном автомобиле
17:16
Путина встретили национальными танцами в Индии
17:05
В Уфе частный вертолет совершил жесткую посадку
16:58
«Брюссельские вампиры»: Захарова о желании ЕС разрушить отношения РФ и Армении

Сейчас читают

«Позорище»: Марина Яковлева рассказала о ролях, от которых отказывается
«Уже погрузилась в болото»: Дана Борисова о пристрастии Анастасии Волочковой
Певцу Владу Соколовскому угрожают похищением трехлетнего сына
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео