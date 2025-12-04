В Турции указали на желание Европы затянуть конфликт на Украине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Агрессивные заявления властей западных стран показывают их намерение продолжать давление на Россию.

Почему в Европа хочет затянуть конфликт на Украине

Фото: Reuters/Sofiia Gatilova

Заявления НАТО про возможное нанесение превентивного удара по территориям России говорят о готовности Европы затянуть конфликт на Украине. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий эксперт в области политики и журналист Ибрагим Карагюль.

«Подобная риторика указывает на наличие у европейских стран альтернативных сценариев и стратегическую готовность к эскалации», — отметил представитель прессы.

К тому же он подчеркнул, что такие заявления показывают намерение продолжать давление на РФ с применением военных возможностей. Это решение увеличивает риск продолжения украинского конфликта.

До этого, 30 ноября, глава военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне передавал, что блок НАТО обсуждает вероятность нанесения преждевременных ударов как агрессивный «ответ» на действия российской стороны. При этом, по словам Драгоне, такой шаг со стороны альянса можно было бы считать «оборонным действием».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала заявление Драгоне об упреждающих ударах по России как крайне безответственный шаг. Дипломат добавила, что в заявлении представителя НАТО прослеживается целенаправленная попытка подрыва усилий по выходу из украинского кризиса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Европу напугали слова Путина о готовности к войне.

