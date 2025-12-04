Будет в извинительной водолазке? Чего ждать от публичного обращения Долиной

Лариса Долина выступит с официальным обращением о скандале вокруг ее квартиры

Народная артистка России Лариса Долина выступит с официальным обращением, которое коснется громкого скандала вокруг ее квартиры. Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с «Абзацем» поделился ожиданиями от речи певицы.

«Все шутят в интернете: будет Долина в извинительной водолазке или в каком (другом. — Прим. ред.) образе предстанет в этом ролике? Но это будет не просто пересказ всего дела, какое-то самолюбование, что присуще Долиной. Это все-таки еще и поиск решения. Она должна предложить свой способ выхода из ситуации», — сказал Бабичев.

Бабичев добавил, что затягивание с реакцией может сыграть против певицы: если Долина будет сохранять тишину, ситуация рискует обернуться для нее потерями.

Что случилось с квартирой Ларисы Долиной

Резонансная история с продажей элитной квартиры Ларисы Долиной превратилась в один из самых обсуждаемых правовых конфликтов года. В деле сошлись мошенники, добросовестный покупатель, экспертизы, многомесячные суды и бурная реакция общества.

Скандал начался весной 2024 года, когда певицу на протяжении нескольких месяцев атаковали телефонные мошенники. Представившись сотрудниками спецслужб и Росфинмониторинга, аферисты убедили артистку, что ее деньги и недвижимость находятся под угрозой, и для «спецоперации» необходимо фиктивно продать квартиру, а затем перевести вырученные средства на «безопасные счета».

Доверившись злоумышленникам, Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, хотя ее рыночная стоимость оценивалась в 138 миллионов. По данным следствия, общие потери певицы превысили 200 миллионов рублей — значительная часть этой суммы была переведена мошенникам лично.

Афера вскрылась, когда покупательница потребовала освободить жилье. Долина отказалась, уверенная, что по-прежнему является законной хозяйкой. Тогда она обратилась в полицию.

Кто приобрел квартиру

Покупательницей квартиры стала 34-летняя предпринимательница Полина Лурье — мать-одиночка, которая, по ее словам, совершила сделку абсолютно законно.

Она лично встречалась с Долиной, вносила задаток, подписывала документы и увидела перед собой обычную продажу: объявление, просмотр квартиры, согласование цены, регистрация в Росреестре. Никаких признаков аферы для нее не было.

После оформления сделки Лурье начала процесс выселения прежних жильцов — и именно тогда узнала, что стала участницей крупного уголовного дела.

Какое решение вынес суд по делу о квартире Ларисы Долиной

Обе стороны подали иски:

— Долина требовала признать сделку недействительной и вернуть квартиру;

— Лурье настаивала на выселении прежних жильцов.

Хамовнический суд полностью удовлетворил иск артистки: сделки признаны недействительными, право собственности Лурье было отменено, квартира возвращена Долиной. Позже это подтвердили Мосгорсуд и кассация.

Тем временем суд над мошенниками завершился в ноябре 2025 года: четверо фигурантов получили от 4 до 7 лет колонии, главная исполнительница обязана выплатить миллионный штраф.

Почему покупатель осталась и без жилья, и без денег

Самым обсуждаемым стало решение суда не применять двустороннюю реституцию, когда стороны возвращают друг другу все полученное. Суд постановил: 112 млн рублей Лурье должна взыскивать не с Долиной, а с мошенников. Таким образом, покупательница потеряла и жилье, и уплаченные средства.

Юристы назвали решение спорным. Эксперты, включая Ивана Соловьева, считают, что дело еще может попасть в Верховный суд, поскольку случай беспрецедентный.

Почему суд встал на сторону Долиной

Ключевым основанием стало признание того, что Долина действовала под влиянием существенного заблуждения — она искренне думала, что участвует в операции спецслужб. Психолого-психиатрическая экспертиза установила: на момент сделки певица находилась в состоянии «психической неустойчивости». Это позволило признать договор недействительным.

Как обществo отреагировало на «дело квартиры Долиной»

Решение суда вызвало бурю критики. В соцсетях началась «отмена» артистки, а коллеги по шоу-бизнесу разделились. Некоторые жестко осудили певицу. Алена Водонаева заявила, что Долина «присвоила деньги добросовестного покупателя». Никита Джигурда призвал артистку вернуть квартиру людям, иначе она станет «сказочным злодеем». Певица Слава рассказала, что теперь покупатели с опаской относятся к артистам-продавцам.

В защиту певицы выступили Григорий Лепс и Иосиф Пригожин, подчеркивая, что ее обманули мошенники и, по их словам, она — «порядочный человек».

Что такое «эффект Долиной»

На фоне скандала появилось новое понятие — «эффект Долиной», или «бабушкина схема». Оно описывает ситуацию, когда продавец успешно совершает сделку, получает деньги, а затем через суд возвращает себе квартиру, ссылаясь на мошенников или заблуждение.

Существует два распространенных механизма:

— Односторонняя реституция: продавцу возвращают жилье, но покупатель не получает деньги обратно.

— Виндикация по цепочке: жилье возвращают первоначальному владельцу, даже если после сделки были перепродажи.

Суды часто становятся на сторону пожилых или уязвимых продавцов, а покупатели оказываются полностью не защищены. Нотариус, видеозапись сделки, справки — все это, как показывает практика, не гарантирует безопасности. По данным Андрея Малахова, только в 2025 году жертвами подобных случаев стали более 3000 семей.

