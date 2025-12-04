Моди назвал отношения России и Индии проверенными временем

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

К посту премьер-министр приложил совместный снимок с Путиным.

Что премьер-министр Индии Моди сказал о дружбе с РФ

Фото: Reuters/Grigory Sysoev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Партнерство между Москвой и Нью-Дели имеет долгую историю и приносит большую пользу гражданам обеих стран. Соответствующее заявление премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал в соцсети X.

«Дружба России и Индии проверена временем, приносит огромную пользу нашим народам», — написал Моди.

К посту индийский премьер приложил совместный снимок с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что рад приветствовать его в Индии. Российского лидера он назвал своим другом.

Визит Владимира Путина в Индию начался в этот же день и продлится двое суток. Моди лично встретил главу российского государства в аэропорту, после чего они отправились на неформальное общение на одном автомобиле.

В интервью индийским СМИ, опубликованном накануне поездки, Путин сообщил, что у стран сформирован масштабный план совместной работы — от высоких технологий и космоса до сотрудничества в атомной энергетике. Он также отметил свои личные теплые отношения с Моди.

До этого, 3 декабря, помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что политический диалог между странами развивается динамично, а визит российского лидера позволит дополнительно укрепить дружественные связи. Он подчеркнул, что Москва и Нью-Дели придают встрече большое значение и рассчитывают на ее успешные результаты.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Индию большим партнером России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:25
Пенсионер отправил золото мошенникам, спрятав слитки в банке с соусом
19:18
Открытая тюрьма: Кир Стармер планирует тотальное распознавание лиц в Британии
19:12
Главный визит уходящего года: Индия с размахом встретила Путина
19:04
«Человеку очень плохо»: Долина обратилась к зрителям со слезами на глазах
18:55
«Не задохнулись»: Пригожин поделился кадрами спасения из лифта
18:47
Путин указал на важность расширения использования нацвалют для расчетов в БРИКС

Сейчас читают

«Позорище»: Марина Яковлева рассказала о ролях, от которых отказывается
«Дождался 18-летия»: Дана Борисова назвала 35-летнего парня дочери «сексуально расплывчатым»
Хотел сидеть с девушкой: самолет совершил экстренную посадку из-за агрессивного пассажира
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео