Путин заявил что Зеленский ставит интересы радикальных националистов выше народа

|
Борис Сатаров
Российский лидер связал политический курс Киева с действиями предыдущих украинских властей и призвал к мирным переговорам.

Путин о политике Владимира Зеленского

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский ставит интересы радикально настроенных националистов выше потребностей граждан страны. Об этом Путин заявил в интервью телеканалу India Today.

«Он (Зеленский. — Прим. ред.) следует тем же шаблонам, что и его предшественники, ставя интересы узкой националистически настроенной группы, в частности, радикальных националистов, выше, чем народа», — сказал Путин.

Владимир Путин добавил, что мышление киевского режима напоминает неонацистские модели, а также подчеркнул, что Россия не аннексировала Крым.

«Мы просто пришли помочь людям, которые не хотели, чтобы их жизнь и судьба были связаны с теми, кто устроил переворот на Украине. <…> Существовала угроза не просто давления, а прямого насилия в отношении крымчан. Россия вмешалась, чтобы помочь им», — заявил он.

Российский лидер также отметил, что лучший способ решения проблем Киева — это переход к переговорам.

«Для них же важно понять, что лучший способ решить проблемы — это мирные переговоры», — подчеркнул президент РФ.

Путин напомнил, что Москва пыталась вести диалог с украинской стороной еще в 2022 году. Он также охарактеризовал прошедшую встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом как «конкретную и обстоятельную», отметив, что обсуждение было сосредоточено на реальных мировых процессах.

