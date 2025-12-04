Президент России Владимир Путин 4 декабря в интервью India Today заявил, что западные страны задействуют свои монопольные позиции в мировом медиапространстве для продвижения ошибочного представления об угрозах со стороны России. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу India Today.

По словам Путина, западные политики намеренно пугают собственное население разговорами о якобы возможном возрождении Советского Союза, используя для этого подконтрольные информационные площадки.

Путин подчеркнул, что заявления о стремлении Москвы восстановить СССР являются элементом устрашения. Он отметил, что подобная риторика поддерживается исключительно за счет медийного доминирования США и их союзников. Президент добавил, что утверждения о возможной реинтеграции бывших советских территорий не имеют под собой почвы.

Российский лидер категорично отверг саму идею возвращения к устройству эпохи СССР, назвав ее бессмысленной и нерациональной. По его словам, реализация подобной концепции привела бы к серьезному изменению национального и религиозного состава современной России, что сделало бы проект неосуществимым.

Кроме того, Путин отметил, что некоторые государства сегодня повторяют ошибки позднего Советского Союза. Он напомнил, что излишняя уверенность в собственной неуязвимости в те годы привела к накапливанию системных проблем, последствия которых оказались для страны критическими.

