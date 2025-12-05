Макрон и Мерц предупредили Зеленского о «предательстве» США

Эфирная новость 76 0

Канцлер Германии призвал президента Украины к осторожности.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kappeler, Pool/Dts Nachr; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Spiegel: Мерц и Макрон предупредили Зеленского о предательстве США

Тот же украинский вопрос Европа пытается разыграть в свою пользу, но не получается. Немецкая газета Spiegel сегодня публикует стенограмму телефонного разговора европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским, где они дают ему свои наставления.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц учит жизни. А президент Франции Эммануэль Макрон просто обвиняет Вашингтон в предательстве.

«Есть вероятность, что США предадут Украину по территориальному вопросу без какой-либо ясности по гарантиям безопасности», — заявил Макрон.

«Зеленский должен быть предельно осторожен в ближайшие дни. Они играют в игры, как с вами, так и с нами», — утверждал Мерц.

Они — это спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Если верить утечке Spiegel, то европейские лидеры очень хотели с ними встретиться, но, как известно, не получилось.

Но теперь точно ясно, что любая информация, попавшая в руки европейцам, утекает, как вода из дырявой бочки. Кроме того, всем понятно, что творится в Старом Свете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:09
Дочь и внучку Долиной привлекли к спору о ее квартире в Верховном суде
2:50
Фиксированная выплата к страховой пенсии россиян составит 9,5 тысячи рублей
2:31
От благословений до большой политики: как начался визит Путина в Индию
2:12
Пытки вместо помощи: как черные рехабы превращали зависимых в узников
1:53
Макрон и Мерц предупредили Зеленского о «предательстве» США
1:34
Блогеру Митрошиной продлили домашний арест на полгода по делу о неуплате налогов

Сейчас читают

Будет в извинительной водолазке? Чего ждать от публичного обращения Долиной
Отчима обвиняют в сексуальном насилии над 11-летней девочкой, родившей ребенка
Тайные дворцы: Зеленский купил особняк актера-насильника Косби в Нью-Йорке
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео