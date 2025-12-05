ФНС рассказала об изменениях в налогообложении недвижимости россиян

ФНС сообщила о новых правилах налогообложения недвижимости, которые вступят в силу для россиян в следующем году. Информация об этом опубликована 4 декабря на сайте службы.

«С 2026 года внесены изменения в НК РФ (Налоговый кодекс. — Прим. Ред.) по вопросам налогообложения имущества различных видов», — сообщило ведомство.

Как отметили в ведомстве, с 1 января 2026 года налоговые вычеты при налогообложении недвижимости будут распространяться на семьи с тремя детьми до тех пор, пока старшему не исполнится 18 лет.

Кроме того, если у физического лица есть недостроенный объект недвижимости стоимостью свыше 300 млн рублей, то на него будет действовать пониженная ставка налогообложения.

Также ФНС объявила, что с 1 августа станет проще получать налоговые уведомления: они автоматически будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах». Оповещать налоговую о желании получать документы через «Госуслуги» не нужно, это произойдет автоматически.

Помимо этого, от налогообложения освободят владельцев имущества, расположенного в районах, где действует режим чрезвычайной ситуации или режим контртеррористической операции.

