Бойцы войск беспилотных систем 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» с использованием дронов «Орлан-10» и барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области.

Расчет беспилотника «Орлан-10» обнаружил технику ВСУ в Сумской области и передал на командный пункт данные на ее уничтожение.

Затем расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» оперативно поднял его в воздух и довел в район обнаружения цели.

Точную наводку в цель осуществлял расчет разведывательного дрона. Благодаря системе автозахвата цели, «Ланцет» в условиях воздействия РЭБ противника уничтожил цель.

После выполнения боевой задачи группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

