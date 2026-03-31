Единый коридор: как новые дороги создают транспортный каркас от Ленобласти до Приморья

Сегодня важный день для российской транспортной отрасли. Сразу в нескольких регионах страны открыли новые крупные объекты. В церемонии в формате видеоконференции принял участие президент России Владимир Путин. На связи был и Петербург. В городе начался новый этап строительства широтной магистрали скоростного движения. А еще между Северной столицей и Казанью создается единый коридор, по которому поедут беспилотные грузовики. Что нового появилось — расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Светлое технологическое будущее не то чтобы наступило, но неуклонно близится. Пока только пару километров в тестовом режиме отечественные авто проезжают без водителя, совсем. Это новые беспилотные грузовики. На что тут обращаешь внимание — прекрасная амортизация. Руль, конечно, есть. По протоколу водитель должен находиться в авто, несмотря на то, что оно беспилотное.

«Если кратковременно отключается интернет, ничего страшного, водитель может ехать далее. Но тем не менее, для безопасности контроля оператор нужен», — пояснил руководитель проекта беспилотных логистических коридоров Андрей Пахомов.

Совсем скоро беспилотники поедут по маршруту Москва — Казань. А в перспективе — до Екатеринбурга и дальше.

Беспилотные авто уже обкатали на трассе Москва — Петербург. По М-11 курсирует около 70 таких грузовиков. Теперь время идти на восток. Туда, где сходятся все логистические и торговые маршруты.

Новые маршруты и беспилотные авто — это большая экономия времени и денег. Развитию логистики президент уделяет особое внимание.

«Единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения такого уровня транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы. Россия обладает колоссальным логистическим и транзитным потенциалом. С учетом коренных перемен мировой экономики мы обязаны максимально эффективно его использовать», — сказал президент.

На связи с Владимиром Путиным не только Подмосковье — вся страна: Ростовская область, Благовещенск, Петербург. Там открывают движение по новому участку широтной магистрали — она пройдет по городу и далее до Всеволожска. Разгрузит многомиллионную агломерацию. Проезд по центру станет свободнее.

«Реализация этого проекта позволит пересечь город с запада на восток по завершении работ возможно станет за семь минут», — сообщил руководитель проекта строительства широтной магистрали скоростного движения Александр Дмитришин.

Новые трассы соединяются в единую логистическую цепочку, открывая для России хорошие экономические перспективы.

«Все эти объекты и инициативы — часть нашей большой, планомерной работы по созданию современного единого транспортно-логистического каркаса страны. Решение этих задач в полной мере вписывается в наши планы по участию в формировании новых международных транспортно-логистических магистралей», — отметил Владимир Путин.

На Дальнем Востоке, в приграничном с Китаем городе Благовещенске, расширяют аэропорт. Уже сегодня из нового терминала вылетают два рейса — во Владивосток и Южно-Сахалинск.

«Уверен в том, что он будет эффективно использоваться, тем более что восточное направление приобретает сегодня особое значение», — добавил президент.

«Сегодня открываем пассажирский терминал аэропорта и в ближайшее время планируем в 2026–2027 году открыть канатную трансграничную пассажирскую дорогу», — сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

Еще один важный инфраструктурный проект — Багаевский гидроузел под Ростовом. Он позволит увеличить количество грузоперевозок по реке Дон втрое.

«Багаевский гидроузел расширит возможности перевозок внутренним водным транспортом между Азово-Черноморским бассейном и портами Ирана, Казахстана, Туркменистана и Азербайджана на Каспии», — заявил заместитель председателя правительства Виталий Савельев.

К слову, государство продолжает вкладыватсья в инфраструктурные проекты. Ведь во многом именно от них зависит развитие нашей экономики.

