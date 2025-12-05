Зеленский объявил о скором назначении нового главы офиса президента

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Об уходе Андрея Ермака стало известно 28 ноября.

Кто станет следующим главой офиса Зеленского

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что решение о назначении нового руководителя офиса президента будет принято в ближайшее время. Он подчеркнул, что уже встретился с претендентами на эту должность. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Сегодня я встретился с кандидатами на позицию нового главы офиса президента. В скором времени будет принято решение касательно нового назначения», — говорится в публикации.

Об уходе Андрея Ермака стало известно 28 ноября. В тот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о проведенных у него обысках в рамках уголовного дела о коррупции.

В начале 2024 года появились сообщения о возможных коррупционных схемах в структурах, близких к офису президента: речь шла о госзакупках и непрозрачных контрактах, где Ермака называли ключевой фигурой. Весной журналисты опубликовали расследование о его окружении и предполагаемых связях с бизнесом, который получал выгодные государственные заказы.

Осенью 2024 года разгорелся новый эпизод — уже связанный с безопасностью: охрану Ермака обвинили в применении силы к журналистам, пытавшимся задать вопросы.

Оппоненты Ермака в парламенте и медиа уличили его в злоупотреблении властью и создании «серого центра влияния» вокруг президента. В офисе Зеленского эти обвинения называли попыткой дискредитации.

