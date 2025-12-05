Живет с бабушкой и дедушкой: сын Децла признался, что не готов к браку

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 58 0

У юноши есть возлюбленная.

Есть ли у Децла дети

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сын Децла Тони рассказал, что отсутствие денег мешает ему жениться

Сын рэпера Децла, 20-летний Тони Толмацкий, откровенно рассказал о том, почему пока не готов к браку. Хотя отношения с его возлюбленной по имени Стефани, которая старше юноши на шесть лет, давно перешли в серьезную стадию, молодой артист признался, что до предложения руки и сердца еще далеко.

«Я пока, честно, не зарабатываю. Не хочу подводить возможного будущего ребенка — хочу хотя бы какую-то копеечку иметь. Сразу рожать… Ну, не то что сразу, но просто надо. Пока я еще созреваю», — сказал он в беседе с Woman.ru.

На данный момент Тони живет с бабушкой и дедушкой. Стефани приезжает в гости, но в планах у влюбленных — начать снимать собственное жилье.

Пара познакомилась в МГУ, и с тех пор их отношения развиваются без лишней драматичности. Толмацкий отмечает, что между ними царят уважение и спокойствие, а редкие ссоры бывают исключительно несерьезными и бытовыми.

Родители Тони — рэпер Децл (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) и Юлия Киселева — познакомились в 2004 году. Музыкант стал отцом лишь один раз. Тони родился летом 2005 года.

Наследник артиста идет по стопам отца — занимается музыкой и привлекает все больше внимания аудитории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:21
Раздели и изрезали ножом: в Екатеринбурге жестоко избили 17-летнюю школьницу
15:07
Ради лекарства против рака: Россия и Индия будут сотрудничать в фармакологической сфере
15:05
Частое употребление кофе может повлиять на глубину и продолжительность сна
14:51
Путин: начинания российского и индийского бизнеса получат поддержку РФ
14:47
«Не только энергетика»: Путин о многоплановом развитии отношений с Индией
14:44
В столичном онкоцентре имени Блохина провели уникальную операцию

Сейчас читают

Не согласна: Лариса Долина предложила Лурье сделку
«Едем к тебе»: Григорьев-Апполонов о домогательствах фанатки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео