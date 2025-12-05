Серия переговоров: каким будет второй день государственного визита Путина в Индию

Лидеры стран выступят на пленарном заседании Российско-индийского форума.

Во второй день госвизита в Индию Путин примет участие в серии переговоров

И начинаем с главной темы дня — в эти минуты стартует официальная программа государственного визита Владимира Путина в Индию. Церемония проходит у Президентского дворца. Российскую делегацию встречает все индийское руководство.

Впереди — переговоры с президентом страны и премьером Нарендрой Моди. Следом лидеров ждут на Российско-индийском бизнес-форуме, где они выступят на пленарном заседании.

А под занавес дня индийская коллега даст официальный прием в честь высокого гостя. Корреспонденты «Известий» весь день будут следить — за программой президента.

Последние новости

10:48
Путин поблагодарил Моди за поиск путей разрешения кризиса на Украине
10:47
Рэпера ICEGERGERT оштрафовали на 2 тысячи рублей
10:45
НМГ и Prasar Bharati объявили о начале сотрудничества в сфере телерадиовещания
10:45
НМГ заключила соглашения о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями Индии
10:33
Моди: визит Путина в Индию имеет историческое значение
10:27
В Индии показали мультфильм о Путине и Моди

