В столичном онкоцентре имени Блохина провели уникальную операцию

Эфирная новость 42 0

Она продлилась около 10 часов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Два с половиной часа без сердца — находилась пациентка столичного онкоцентра имени Блохина. А все для того, чтобы врачи впервые провели уникальную операцию по удалению опухоли размером в десять сантиметров. Подобные заболевания встречаются крайне редко — один случай на миллион. Чтобы все прошло успешно, докторам предстояло «законсервировать сердце». Что это значит — узнала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Эта десятисантиметровая опухоль засела прямо в сердце. Редкое злокачественное образование — параганглиома. Удалить ее стандартными методами нельзя — есть риск повредить жизненно важные артерии и клапаны. Врачи решили — нужна аутотрансплантация, временное извлечение сердца из груди.

Длится такая высокотехнологичная операция до десяти часов. Сердце, сперва, остановили. В это время за поддержку кровотока во всех органах и системах организма отвечал аппарат искусственного кровообращения. Затем его «законсервировали», чтобы не было кислородного голодания клеток. Далее — удаление опухоли и обратный «запуск» — имплантация.

Чтобы удалить опухоль в сердце, врачам потребовалось 160 минут. Именно столько времени орган находится вне грудной клетки пациента. В онкоцентре Блохина такую операцию провели впервые.

«Наличие кардиохирургической службы в онкоучреждении позволяет таких больных оперировать радикально. Ведь основная задача — радикально удалить опухоль, в противном случае нет смысла в операции», — говорит Сергей Стефанов, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра онкологии им Н. Н. Блохина.

Диагноз «параганглиома сердца» Татьяне Волковой поставили в мае этого года. После обследований она попала в центр Блохина, где приняли решение — нужна операция.

«Сделали УЗИ сердца и сразу же обнаружилась это десятисантиметровая опухоль. И все, у меня дальше пошло: больницы, больницы, больницы. Вот до Москвы добралась», — отмечает пациентка Татьяна Волкова.

Удаление опухоли в сердце — это тот самый случай, когда высокие технологии раздвигают границы современной медицины. Хирургическое вмешательство при таком диагнозе — явление настолько редкое, что из миллиона людей с ним могут столкнуться от одного до пяти человек.

«Два новых структурных подразделения, а именно отделение кардиохирургии и отдел трансплантации донорских органов, изменили саму стратегию лечения онкологических пациентов. Дальше — трансплантация комплекса сердца легкая, трансплантация почки...» — говорит Иван Стилиди, директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им Н. Н. Блохина, академик РАН.

Но это только в перспективе. На практике, в Блохина уже успешно занимаются пересадкой печени. С начала 2025-го донорские органы получили 23 онкопациента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:21
Раздели и изрезали ножом: в Екатеринбурге жестоко избили 17-летнюю школьницу
15:07
Ради лекарства против рака: Россия и Индия будут сотрудничать в фармакологической сфере
15:05
Частое употребление кофе может повлиять на глубину и продолжительность сна
14:51
Путин: начинания российского и индийского бизнеса получат поддержку РФ
14:47
«Не только энергетика»: Путин о многоплановом развитии отношений с Индией
14:44
В столичном онкоцентре имени Блохина провели уникальную операцию

Сейчас читают

Не согласна: Лариса Долина предложила Лурье сделку
«Едем к тебе»: Григорьев-Апполонов о домогательствах фанатки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео