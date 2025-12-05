В столичном онкоцентре имени Блохина провели уникальную операцию

Два с половиной часа без сердца — находилась пациентка столичного онкоцентра имени Блохина. А все для того, чтобы врачи впервые провели уникальную операцию по удалению опухоли размером в десять сантиметров. Подобные заболевания встречаются крайне редко — один случай на миллион. Чтобы все прошло успешно, докторам предстояло «законсервировать сердце». Что это значит — узнала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Эта десятисантиметровая опухоль засела прямо в сердце. Редкое злокачественное образование — параганглиома. Удалить ее стандартными методами нельзя — есть риск повредить жизненно важные артерии и клапаны. Врачи решили — нужна аутотрансплантация, временное извлечение сердца из груди.

Длится такая высокотехнологичная операция до десяти часов. Сердце, сперва, остановили. В это время за поддержку кровотока во всех органах и системах организма отвечал аппарат искусственного кровообращения. Затем его «законсервировали», чтобы не было кислородного голодания клеток. Далее — удаление опухоли и обратный «запуск» — имплантация.

Чтобы удалить опухоль в сердце, врачам потребовалось 160 минут. Именно столько времени орган находится вне грудной клетки пациента. В онкоцентре Блохина такую операцию провели впервые.

«Наличие кардиохирургической службы в онкоучреждении позволяет таких больных оперировать радикально. Ведь основная задача — радикально удалить опухоль, в противном случае нет смысла в операции», — говорит Сергей Стефанов, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра онкологии им Н. Н. Блохина.

Диагноз «параганглиома сердца» Татьяне Волковой поставили в мае этого года. После обследований она попала в центр Блохина, где приняли решение — нужна операция.

«Сделали УЗИ сердца и сразу же обнаружилась это десятисантиметровая опухоль. И все, у меня дальше пошло: больницы, больницы, больницы. Вот до Москвы добралась», — отмечает пациентка Татьяна Волкова.

Удаление опухоли в сердце — это тот самый случай, когда высокие технологии раздвигают границы современной медицины. Хирургическое вмешательство при таком диагнозе — явление настолько редкое, что из миллиона людей с ним могут столкнуться от одного до пяти человек.

«Два новых структурных подразделения, а именно отделение кардиохирургии и отдел трансплантации донорских органов, изменили саму стратегию лечения онкологических пациентов. Дальше — трансплантация комплекса сердца легкая, трансплантация почки...» — говорит Иван Стилиди, директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им Н. Н. Блохина, академик РАН.

Но это только в перспективе. На практике, в Блохина уже успешно занимаются пересадкой печени. С начала 2025-го донорские органы получили 23 онкопациента.

