ФСБ задержала в Башкирии восемь участников террористической организации

В Башкирии задержаны восемь участников организации, признанной террористической на территории России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Известно, что данная ячейка распространяла идею создания всемирного халифата, а также занимались вербовкой сторонников в свои ряды.

«В Республике Башкортостан пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), состоявшей из восьми граждан РФ», — сказано в сообщении.

У задержанных изъяли большое количество материалов террористической пропаганды, запрещенных в России, а также электронные носители информации и средства связи. Возбуждено уголовное дело по ч. ч. 1, 2 статьи 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

