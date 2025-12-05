ФСБ задержала в Башкирии восемь участников террористической организации

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 20 0

Они распространяли идею создания всемирного халифата, а также занимались вербовкой сторонников в свои ряды.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Башкирии задержаны восемь участников организации, признанной террористической на территории России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Известно, что данная ячейка распространяла идею создания всемирного халифата, а также занимались вербовкой сторонников в свои ряды.

«В Республике Башкортостан пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), состоявшей из восьми граждан РФ», — сказано в сообщении.

У задержанных изъяли большое количество материалов террористической пропаганды, запрещенных в России, а также электронные носители информации и средства связи. Возбуждено уголовное дело по ч. ч. 1, 2 статьи 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раскрыты подробности предотвращения теракта в Севастополе против офицера Минобороны РФ. Исполнитель неудавшегося покушения в Крыму ликвидирован: он пытался взорвать машину высокопоставленного российского офицера во дворе жилого дома. Два килограмма тротила гексогена хватило бы, чтобы уничтожить все в радиусе полкилометра. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:17
ФСБ задержала в Башкирии восемь участников террористической организации
12:00
Погиб в 33 года на съемках фильма: судьба советского актера Евгения Урбанского
11:40
«По-человечески, по-товарищески, по-дружески»: как прошел первый день госвизита Путина в Индию
11:33
Смартфонный мизинец и компьютерное плечо: как гаджеты уродуют людей
11:24
«Станет легче»: Ольга Бузова дала совет, как спать по три часа и быть бодрым
11:04
Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди в Нью-Дели

Сейчас читают

«Станет легче»: Ольга Бузова дала совет, как спать по три часа и быть бодрым
«Крепкий орешек»: Ольга Серябкина высказалась о скандале с Ларисой Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео