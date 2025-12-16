Зарядиться перед работой: лучшие города Подмосковья для отдыха в новогодние праздники

Коломна, Истра и Клин подойдут для отдыха с семьей на новогодние праздники

В последние дни долгих выходных после Нового года особенно хочется переключиться на новые ощущения перед началом рабочей недели и зарядиться впечатлениями. Для этого совсем не обязательно уезжать далеко, рядом с Москвой находятся десятки атмосферных городов, где история представлена в старинной архитектуре и современных культурных проектах.

Небольшое путешествие на день или два по Подмосковью поможет завершить новогодние праздники с приятным послевкусием. Подробнее о том, какие города лучше выбрать, расскажем в материале 5-tv.ru.

Новые впечатления

Подмосковные города — настоящий калейдоскоп эпох, традиций и природных ландшафтов. Здесь можно увидеть и древние крепостные стены, и идиллические улочки посадов, и большие музейные выставки. В каждом городе — свое настроение: от тихого уюта провинциальных улиц до масштабных архитектурных ансамблей.

Если хочется провести выходные с пользой и комфортом, стоит обратить внимание на Коломну, Сергиев Посад, Истру, Павловский Посад и Клин.

Коломна

Перечицкий Андрей /ТАСС

Один из древнейших городов Подмосковья — Коломна — хранит следы средневековой истории. Именно отсюда князь Московский, великий князь Владимирский и князь Новгородский Дмитрий Донской выводил войско к Куликовской битве. Атмосфера древнего города ощущается при входе в Коломенский кремль — мощное оборонительное сооружение XVI века, лишь семь башен которого сохранились до наших дней.

Помимо кремля, путешественников привлекут:

музеи пастилы и самоваров, где можно насладиться ароматом старой Коломны;

«Арткоммуналка» — необычное пространство эпохи СССР;

легенды о Марине Мнишек, жене Лжедмитрия I, которую по преданию держали в одной из кремлевских башен.

Коломна — идеальное место для прогулок, семейного отдыха и впечатляющих новогодних снимков.

Сергиев Посад

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Единственный город Подмосковья, входящий в Золотое кольцо России, — обязательный пункт для тех, кто любит сочетание истории, архитектуры и духовных традиций. Возникший вокруг небольшого монастыря Сергия Радонежского, город постепенно превратился в крупный центр культуры и паломничества.

Главная жемчужина — Троице-Сергиева лавра, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь также можно увидеть:

Троицкий собор с мощами игумена Сергия Радонежского;

иконы художника Андрея Рублева;

десятки удивительных архитектурных памятников XVII–XIX веков.

Дополнить прогулку стоит посещением Сергиево-Посадского музея-заповедника, в котором хранятся уникальные коллекции народных костюмов, старинных изделий мастеров и предметов быта.

Истра

Истра — город с уникальной судьбой. Он вырос вокруг грандиозного замысла патриарха Никона, мечтавшего воссоздать под Москвой «свою Палестину». Именно поэтому Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря повторяет форму Храма Гроба Господня.

В настоящее время город ценится за следующие достопримечательности:

восстановленный комплекс Ново-Иерусалимского монастыря;

подземную церковь Константина и Елены;

Успенский храм с мощами святой Татьяны;

музей деревянного зодчества с избой XIX века, старинной ветряной мельницей и уникальной деревянной часовней.

Истра — один из культурных центров Подмосковья.

Павловский Посад

© РИА Новости/ Екатерина Рерберг

Павловский Посад — небольшой, но удивительно атмосферный город, который известен на всю страну благодаря своим знаменитым платкам — ярким, узорчатым шелковым и шерстяным шалям, ставшими символом русских ремесел.

В Павловском Посаде стоит посетить:

музей истории русского платка и шали;

музею и экспозиции, посвященные актеру Вячеславу Тихонову и летчику-космонавту Валерию Быковскому;

фабрику елочных игрушек «Иней»;

Покровско-Васильевский монастырь и колокольню Воскресенского собора.

Необычная изюминка — район «Париж» с краснокирпичными зданиями XIX века и миниатюрной деревянной копией Эйфелевой башни. В последние годы здесь появились красивые городские парки, что сделает прогулки особенно приятными.

Клин

При желании продлить новогоднее настроение, Клин подойдет как нельзя лучше. Его часто называют самым праздничным городом области.

Здесь находятся следующие культурные объекты:

первый в России музей елочной игрушки «Клинское подворье» с огромной коллекцией и возможностью принять участие в многочисленных мастер-классах;

дом-музей Петра Ильича Чайковского;

мемориальный дом прозаика Аркадия Гайдара, где под Новый год традиционно наряжают елку и показывают фильмы по его произведениям.

Зимой Клин становится главным центром фестиваля «Январская сюита», который ежегодно собирает гостей со всей страны.

