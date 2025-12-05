Долги иностранных государств перед Россией подскочили до максимума за 27 лет

Россия значительно увеличила объем кредитов, выданных другим государствам. Совокупная задолженность на конец 2024 года достигла 33,1 миллиарда долларов. Об этом сообщило РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка.

Рост составил 2,6 миллиарда долларов за год. Таких показателей не наблюдалось с 1998 года, когда объем долгов перед Москвой составлял около 38 миллиардов долларов.

В общей сложности кредиты получали 38 стран. Наибольшее увеличение задолженности продемонстрировала Бангладеш — ее обязательства выросли на 1,2 миллиарда долларов. Египет поднял долг на 815 миллионов, Индия — на 799 миллионов.

Ряд государств наращивали заимствования более умеренно: Узбекистан увеличил долг на 39 миллионов долларов, Афганистан — на 17 миллионов, Йемен — на 7 миллионов, Шри-Ланка — на 3 миллиона. Сильнее всего обязательства перед Россией сократила Белоруссия — почти на 125 миллионов долларов.

Президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» 2 декабря заявил, что российская экономика сохраняет высокую макроэкономическую устойчивость. Он отметил, что государственный долг страны составляет менее 20% ВВП и остается одним из самых низких показателей в мире. Глава государства отметил, что это результат продолжения «сбалансированной и ответственной бюджетной политики».

Глава государства также выделил снижение инфляции как одно из ключевых достижений 2025 года. Он напомнил, что весной темпы роста цен были двузначными, но к настоящему моменту годовая инфляция опустилась ниже 7%. Путин выразил уверенность, что к концу декабря показатель приблизится к 6%, что будет даже ниже прогнозов правительства и Центробанка.

