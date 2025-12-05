У молодых диабетиков нашли резко повышенный риск внезапной сердечной смерти

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

В будущем планируется разработать методы профилактики.

У кого повышен риск внезапной сердечной смерти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Риск внезапной сердечной смерти у людей с диабетом I и II типов оказался значительно выше, чем у людей без этого диагноза. Об этом сообщило издание Medical Xpress. В исследование были включены данные о 54 028 смертях, собранные по свидетельствам, материалам госпиталей и результатам вскрытий. Всего зафиксировано 6 862 случая внезапной сердечной смерти.

Сравнив показатели пациентов с диабетом I и II типов и людей без заболевания, ученые установили, что риск внезапной сердечной смерти у диабетиков I типа выше в 3,7 раза, а у диабетиков II типа — в 6,5 раза. У людей младше 50 лет вероятность возрастала до семикратной.

Средняя продолжительность жизни у пациентов с диабетом I типа была на 14,2 года меньше, а при диабете II типа — на 7,9 года меньше. На внезапную сердечную смерть приходилось 3,4 года и 2,7 года соответственно.

Причинами повышенного риска ученые назвали ишемическую болезнь сердца, эпизоды гипогликемии и диабетическую автономную кардионевропатию, которые могут провоцировать аритмии. Хотя исследователи не утверждают наличие прямой причинно-следственной связи, они подчеркивают критическую важность контроля сердечно-сосудистого риска при диабете.

В будущем планируется выявить группы диабетиков с особенно высоким риском и разработать методы профилактики, включая использование имплантируемых дефибрилляторов и носимых устройств для раннего обнаружения аритмий.

Ранее телеканал CCTV 15 сентября сообщил о вреде сахара в напитках, отметив, что 30 г сахара в жидком виде наносят организму больший вред, чем аналогичное количество в продуктах питания, повышая риск развития диабета II типа.

