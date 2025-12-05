В рамках «Зимы в Москве» открылся арт-павильон для молодых жителей столицы

Александра Якимчук
Александра Якимчук

В проекте приняли участие и столичные производители различной продукции.

Что такте арт-павильон в «Музеон»

Фото: 5-tv.ru

В парке искусств «Музеон» открылся арт-павильон «Фабрика подарков» в рамках проекта «Зима в Москве». Об этом сообщил портал mos.ru.

«В арт-павильоне москвичи смогут принять участие во встречах с экспертами из различных сфер, творческих мастер-классах по рисованию, созданию елочных игрушек, кастомизации подарочной упаковки, посмотреть стендап, а также посетить магазин столичной продукции», — отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Пространство будет работать до 28 февраля 2026 года. Посетить красно-зеленый павильон, возведенный в парке «Музеон», можно по будням с 10:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни «Фабрика подарков» начинает работать на час раньше.

Внутри можно приобрести подарки различные подарки: от одежды до посуды от столичных производителей — участников проекта «Сделано в Москве». Кроме того, в этом пространстве будут проводиться мастер-классы, лекции и творческие выступления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Цветном бульваре установили 27 островков из елок в рамках «Зимы в Москве».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

