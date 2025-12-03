На Цветном бульваре установили 27 островков из елок в рамках «Зимы в Москве»

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Каждая инсталляция посвящена отдельной теме — от медицины до культуры и технологий.

На Цветном бульваре установили 27 островков из елок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На Цветном бульваре развернули праздничные зоны городских сервисов и мероприятий в рамках проекта «Зима в Москве». Об этом сообщили на портале mos.ru.

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства оформили 27 инсталляций с елями разной высоты. Конструкции окружили световыми боксами с символикой проектов, а деревья украсили яркими шарами с фирменными элементами оформления.

Среди участников праздничной экспозиции — портал mos.ru, приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», сервисы «Мосбилет» и «Моспитомец», медиабанк «Мосфото», проект «Москва — детям», онлайн-трансляции Московского зоопарка и «Экоточки Москвы». Также представлены елочные пространства комплекса городского хозяйства столицы, департамента информационных технологий, фестивалей «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие» и «Театральный бульвар», а также проекты «Московская медицина» и «Московское образование».

Инициатива «Зима в Москве», как подчеркнули в городских службах, призвана усилить атмосферу праздничного единства, создать комфортное пространство для семейного отдыха и культурного досуга, объединить жителей и гостей столицы зимой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о развитии неиспользуемых городских территорий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

