Путин приехал в президентский дворец в Дели

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Российский президент прибыл в Индию 4 декабря с двухдневным визитом.

Фото, видео: 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин начал программу второго дня визита в Индию с торжественной церемонии во дворце Раштрапати Бхаван. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В президентском дворце ему представлен почетный караул.

Владимир Путин прибыл в Дели 4 декабря с двухдневным визитом по приглашению премьер-министра Нарендры Моди для участия в 23-м российско-индийском саммите. Это уже его десятый визит в страну. Моди лично встретил российского лидера у трапа самолета на авиабазе Палам. Вечером лидеры провели неформальный ужин в резиденции премьера.

Путин уже посетит мемориал Махатмы Ганди в Радж-Гхат. После этого состоится встреча с президентом Индии Драупади Мурму, которая устроит официальный банкет.

Далее пройдут переговоры с Моди — сначала в узком кругу лиц, затем в расширенном — в Хайдарабадском дворце. Ожидается подписание порядка десяти межправительственных соглашений и около 15 меморандумов. Путин и Моди также выступят перед прессой и примут участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума.

Основное внимание на переговорах будет уделено торговле (цель — достичь объема в 100 миллиардов долларов к 2030 году), энергетике, обороне, туризму, образованию и расширению поставок индийского оборудования в Россию. Кроме того, стороны обсудят укрепление стратегического партнерства, региональную безопасность и глобальные вопросы.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

