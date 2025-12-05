«Не только энергетика»: Путин о многоплановом развитии отношений с Индией

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Для обеих стран выгодно использовать возможности экономик друг друга.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Путин: Россия хочет развивать отношения с Индией в разных направлениях

Россия стремится развивать отношения с Индией в разных направлениях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Российско-индийском бизнес-форуме в Дели.

«Мы хотим развивать многоплановые отношения с Индией по разным направлениям. И господин премьер-министр много раз подчеркивал в наших с ним личных беседах, что у Индии огромные растущие возможности по очень многим направлениям, но они не используются до сих пор так, как нам бы хотелось, причем хотелось с обеих сторон», — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что делегация РФ приехала в Дели не только для того, чтобы обсуждать вопросы, касающиеся энергетики. А для того, чтобы познакомиться с возможностями индийской экономики. Важно также «вскрыть» и российский, и индийский рынок, ради взаимного развития, отметил Путин.

Именно этому, по словам российского лидера, и посвящен данный форум и ради этого он задумывался.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин назвал Россию и Индию важными торговыми партнерами.

