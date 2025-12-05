Золотые резервы России превысили 300 миллиардов долларов

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Это рекордный показатель в современной истории страны.

Золотые резервы России превысили 300 миллиардов долларов

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

ЦБ РФ: резервы золота РФ превысили 300 миллиардов долларов

По итогам ноября стоимость золотого запаса России достигла рекордной отметки, превысив 300 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦБ РФ, доля золота в международных резервах достигла 42,3%, установив новый максимум с зимы 1995 года.

По результатам осени объем золотых активов увеличился на 3,6%, достигнув 310,7 миллиарда рублей, и обновляет рекорд уже четвертый месяц подряд. Международные резервы России составили 734,6 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пожилой мужчина, следуя инструкциям мошенников, спрятал два золотых слитка в банку с острым соусом чили и отправил посылку в другую провинцию. Как установили правоохранители, он попался на схему «инвестиционного» обмана: в интернете пенсионер нашел «советы по доходным ценным бумагам», скачал поддельное торговое приложение и вступил в переписку с аферистами.

