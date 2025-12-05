«Глубокое содержание»: итоги поездки Владимира Путина в Индию

И прежде всего Индия. Второй день государственного визита в эту страну Владимира Путина сейчас транслируют по всему миру. Журналисты разбирают заявления лидеров на цитаты и делают акценты на самых мельчайших деталях приема. Прошла встреча с президентом республики, а после — официальный торжественный прием.

До этого Владимир Путин провел переговоры со своим давним другом — премьер-министром Нарендрой Моди. Для россиян уже есть хорошие новости — Москва и Дели готовятся ввести безвизовый режим для наших туристов. Что еще изменится, рассказывает специальный корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Президентский Aurus еще ехал по улицам Нью-Дели к месту переговоров, а Моди уже вышел встречать Владимира Путина. Руки пожали дважды: когда российский лидер выходил из автомобиля и для совместного фото, целых 13 секунд, а это счастливое число в Индии. Сама локация экзотическая, кажется, что это вообще не центр 20-многомиллионного Дели, где всегда шумно и людно.

Место главных переговоров Владимира Путина и Нарендры Моди — Хайдарабадский дворец, красивейшее здание в самом центре Нью-Дели в индосарацинском стиле. Туристам сюда не попасть никак, это официальный объект для протокола.

Беседа среди цветов, на полу — кашмирский ковер с тончайшей шелковой вышивкой.

«Что касается наших отношений, то они действительно носят очень глубокий исторический характер. Как бы мы его не охарактеризовали, какими эпитетами его не украшали, важно другое — важно содержание, а содержание очень глубокое», — отметил Путин.

«Ваша роль, начиная с 2000 года, свидетельствует о вашем дальновидном и твердом руководстве и о том, как развиваются двусторонние отношения, это хороший пример для других стран, как индийско-российские отношения развиваются», — подчеркнул Моди.

А после — разговор уже за закрытыми дверями. Репортеры двух стран на низком старте.

«Мы сейчас идем на заявление для прессы президента Владимира Путина и премьера Нарендры Моди. Что нетипично для официальных приемов, здесь играет музыка, естественно, традиционная индийская», — обратил внимание журналист.

Путин и Моди выходят к прессе, причем индийский премьер здоровается с журналистами по-русски. У Москвы и Нью-Дели не просто дружба, она подкреплена конкретными делами, объясняют лидеры. Товарооборот — более 60 миллиардов, 96% расчетов — в национальных валютах. Практически нет сферы, где мы бы не работали вместе.

«Россия и Индия проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику. Вместе с единомышленниками по БРИКС, ШОС и из числа других государств мирового большинства мы продвигаем процессы формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства», — подчеркнул Путин.

Нарендра Моди порадовал всех россиян, которые мечтают увидеть сказочную Индию своими глазами.

«Уверен, что мы в ближайшее время начнем дорогу к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп, это поможет нам не только сблизить взаимоотношения между нашими народами, это даже даст новую силу нашим странам», — сообщил он.

Таких идей для роста много, например, в области ядерной энергетики. «Росатом» строит в штате Тамилнад АЭС «Куданкулам», и это не все.

«У нас есть договоренности о расширении нашего сотрудничества на малые мощности, в том числе и на плавучие. Особенно интересен индийцам вариант плавучей атомной электростанции, большая береговая линия есть, острова», — рассказал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Хирургические методы в международных отношениях могут принести еще больше бонусов обеим странам. Это Путин и Моди обсуждали уже вместе с бизнесом на Российско-индийском форуме импортеров.

«Важно сообща, в тесном взаимодействии заниматься устранением остающихся таможенных и административных барьеров на пути встречного движения товаров, услуг и капиталов. Позитивный эффект в этом плане, как представляется, дало бы и скорейшее заключение преференциального торгового соглашения между Индией и Евразийским экономическим союзом», — заявил российский лидер.

График у Путина в Индии плотный: после бизнес-форума — сразу на запуск вещания телеканала RT India. Журналисты с этого дня будут на английском языке рассказывать о жизни в России. Все логично: на Западе RT — под жесточайшим прессингом за независимую подачу, а в Индии — все карты в руки, здесь хотят слышать правду.

«Russia Today — эффективный канал, вот сейчас только что Маргарита сказала о том, что злонамеренно где-то закрывают Russia Today. Это не от злонамеренности, это от страха, от страха перед правдой», — подчеркнул президент.

