Все это сегодня значительно добавило головной боли Европе, где и без того царят разброд и шатания. Большинство стран ЕС признают, хотя пока и не публично, что Киеву придется пойти на значительные уступки, чтобы заключить мир. Об этом сегодня пишет газета El Pais по итогам встречи представителей служб безопасности с главным украинским переговорщиком Рустемом Умеровым. Издание при этом утверждает, что Прибалтика и Польша встали в позу и пошли против западных соседей. Возможна ли точка согласия, разбирался корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Встреча-мистерия, о которой лучше ничего, чем хорошо. Главный переговорщик Киева Умеров и его делегация слетали в Майами узнать у спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, о чем же американцы говорили, а возможно, и договорились в Москве? И тишина.

Обескураживающее молчание Умерова и его команды может означать, что в ответ на настырные просьбы их просто послали назад, в Киев. Обычно после таких консультаций за закрытыми дверями украинцы разражаются потоком сообщений: «американцы нас услышали», «США в курсе требований Украины» и прочее. Но Зеленский все еще не теряет надежды если не на аудиенцию у Трампа, то хотя бы на звонок.

«Ждем новостей в ближайшие дни относительно таких встреч, контактов, переговоров — лично или по телефону — в постоянном контакте между всеми партнерами и между партнерами и Украиной», — сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Но Трампу не до Зеленского. Президент США назвал переговоры в Кремле, которые так испугали Киев, очень хорошей встречей. А помощник президента России Юрий Ушаков сегодня не исключил, что в ближайшее время может состояться новая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Громким ответом на все неотвеченные вопросы Зеленского и компании стала публикация обновленной Стратегии по нацбезопасности США. Там четко сказано: о северо-атлантических амбициях Киев может забыть.

«Положить конец восприятию НАТО как постоянно расширяющегося альянса и не допустить такого расширения в реальности», — отмечается в документе.

Впрочем, это сигнал не только Киеву, но и Брюсселю: воинственная антироссийская риторика генсека НАТО Марка Рютте, прибалтов и прочих поляков с немцами и французами отныне неуместна. США считают восстановление уважительного диалога с Россией в числе главных американских внешнеполитических приоритетов в Европе. Последнюю американцы в этих отношениях направят. Чтобы не зарывалась.

«Основной интерес Соединенных Штатов — скорейшее прекращение боевых действий на Украине для стабилизации европейских экономик; предотвращение непреднамеренной эскалации или расширения конфликта; восстановление отношений стратегической стабильности с Россией», — отмечается в документе.

Европа упрямится. Канцлер Германии Фридрих Мерц новую стратегию США, где Россия — партнер по диалогу, а не вечная угроза, явно не читал. Поэтому Фридрих Мерц дерзит Вашингтону, ставит ультиматум: не мешать конфискации, то есть краже европейцами заблокированных в Бельгии российских активов.

«Это европейский вопрос, и я не вижу экономической возможности перевести деньги, которые мы затем заберем, в Соединенные Штаты Америки. И американское правительство это знает. Это также переговорная позиция правительства Германии и это также консенсус на европейском уровне. По этому вопросу нет никаких разногласий. Эти деньги должны поступить на Украину», — заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Мерц явно живет в другой реальности, хлестко подметили в Кремле.

«Дорогой Мерц, вы даже не в игре. Вы дисквалифицировали сами себя призывами к войне, срывом процесса достижения мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией, непроходимой тупостью», — написал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

А до самоубийства западной цивилизации действительно недалеко, если все Фон дер Ляйен, Мерцы и Макроны не нажмут на тормоза. В той же стратегии нацбезопасности Штаты четко указали Европе ее место: если 35 лет назад на ее долю приходилась четверть мировой экономики, то теперь едва 14% — «отчасти из-за регулирования, подрывающего креативность и трудолюбие».

