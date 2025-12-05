Боец ММА устроил спарринг с памятником ветеранам МЧС в Москве

В Москве на Кременчугской улице боец и тренер ММА Заур Исмаилов использовал памятник ветеранам МЧС в качестве спортивного тренажера. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета в своем Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника», — сказано в сообщении.

В своем аккаунте в соцсетях Исмаилов разместил видео с так называемым спаррингом. Позже публикация была удалена автором. На монументе, посвященному ветеранам МЧС, изображен пожилой пожарный с наградами на груди.

Рядом с ним сидит девочка в платье, напротив орденоносца — мальчик в фуражке отдает честь. Именно его фуражка стала для скандального тренера «боевым противником».

Позднее сотрудники полиции задержали Заура Исмаилова. Его доставили в отделение МВД РФ для выяснения всех обстоятельств случившегося.

