Путин подчеркнул стремление России и Индии к справедливому многополярному миру

|
Борис Сатаров
Российский лидер отметил важность совместных усилий двух стран в укреплении баланса.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Москва и Нью-Дели совместно продвигают идею справедливого многополярного мира. Об этом 5 декабря заявил президент России Владимир Путин.

«Не менее важно и то, что Россия и Индия работают рука об руку в целях установления справедливого многополярного мироустройства», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что такая модель должна опираться на центральную роль ООН и учитывать интересы всех участников международного сообщества.

Путин отметил, что достигнутые договоренности между странами открывают новые возможности для укрепления сотрудничества, подчеркивая уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений. Также он привел индийскую пословицу о том, что совместный путь помогает расти вместе, связав ее с исторически тесными российско-индийскими связями.

Российский лидер прибыл в Индию 4 декабря с государственным визитом, в рамках которого уже состоялась неформальная встреча с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Стороны обсудили широкий круг тем, включая стратегическое партнерство и приоритеты международной политики.

По итогам официальных переговоров, которые прошли 5 декабря, Россия и Индия подписали десятки соглашений, что, по словам Путина, станет основой для нового витка сотрудничества. Ожидается, что эти решения дадут импульс совместным проектам и укрепят взаимодействие двух государств в ключевых направлениях.

