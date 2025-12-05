Суд арестовал троих сотрудников рехаба в Видном, где издевались над постояльцами

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Обвиняемые заключены под стражу до 3 февраля 2026 года.

Суд арестовал троих сотрудников рехаба в Видном — видео

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд арестовал троих сотрудников реабилитационного центра в подмосковном Видном, где издевались над постояльцами. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) в Московской области.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Видное ГСУ СК России по Московской области судом арестованы… трое сотрудников центра, обвиняемые в незаконном лишении свободы постояльцев», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемых заключил под стражу до 3 февраля 2026 года.

Ранее в этот же день, 5 декабря, арестовали владельца сети реабилитационных центров Максима Антонова по делу о пытках постояльцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на днях стало известно, что в реабилитационном центре «Антонов PRO» 30 человек подвергались насилию, их лишали еды и воды. Директором центра является блогер Максим Антонов, который в прошлом был зависим от запрещенных веществ и имел судимость за грабеж.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:35
Большая честь: Трамп стал первым лауреатом Премии мира ФИФА
0:16
Макрон опроверг слухи, что предупредил Зеленского об «измене» США
23:57
Посол в ФРГ Нечаев: «Действия по конфискации российских активов — это воровство»
23:38
Суд арестовал троих сотрудников рехаба в Видном, где издевались над постояльцами
23:19
За пять лет число ИТ-кружков для московских школьников увеличилось в 3,5 раза
23:00
«Выбор в пользу здоровья»: нутрициолог рассказала, чем заменить сладости

Сейчас читают

«Учительница месяца» много лет совращала и насиловала ученика
«Опозоренный неудачник»: принца Гарри застыдили после шутки о Трампе
Парные тату: поклонники заподозрили Чонгука из BTS и Винтер из Aesрa в романе
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео