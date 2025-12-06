Танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 32 0

Судно стоит на якоре. Экипаж запросил эвакуацию.

Танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии

Фото: www.globallookpress.com/Christian Charisius

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Атакованный беспилотником ВСУ танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии

Танкер Kairos, идущий под флагом Гамбии, сел на мель в районе болгарского города Ахтополь на южном побережье Черного моря. Ранее судно получило повреждения после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил телеканал БНТ.

«Танкер сел на мель у побережья Ахтополя… Экипаж из десяти человек находится в безопасности, оснащен всем необходимым защитным снаряжением и поддерживает постоянную связь», — отмечается в публикации.

Судно стоит на якоре. Экипаж запросил эвакуацию. На место отправили вертолет, но из-за сильного волнения эвакуация не представлялась возможной. В районе расположения судна дует северо-восточный ветер с порывами более 15 м/с.

По данным канала, глубина в районе Ахтополя составляет около 45–50 метров, якоря могут держать судно, к тому же танкер пустой, но находится всего в 100 метрах от берега. 

Как ранее сообщал 5-tv.ru, вечером 28 ноябрягамбийский танкер Virat столкнулся с другим судном в акватории Черного моря вблизи берегов Турции. Члены экипажа не пострадали.

В этот же день представитель Главного турецкого управления по морским делам сообщил о взрыве на танкере Kairos, идущем в Черном море. Минтранс Турции предположил, что причиной могло быть внешнее вмешательство.

29 ноября произошла повторная атака на танкер Virat у берегов Турции. В тот же день в результате атаки ВСУ получил повреждения один из причалов Каспийского Трубопроводного Консорциума в Новороссийске.

Президент России Владимир Путин назвал атаки на танкеры в Черном море пиратством.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:10
Вдова Левкина объяснила отказ экс-солиста «На-на» от именной звезды при жизни
1:51
Трамп не смог определиться с фаворитами на Чемпионате мира по футболу — 2026
1:32
Танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии
1:13
Канал президента России первым набрал миллион подписчиков в мессенджере МАХ
0:54
Полина Лурье впервые лично прокомментировала «дело Долиной»
0:35
Большая честь: Трамп стал первым лауреатом Премии мира ФИФА

Сейчас читают

Полина Лурье впервые лично прокомментировала «дело Долиной»
«Учительница месяца» много лет совращала и насиловала ученика
Парные тату: поклонники заподозрили Чонгука из BTS и Винтер из Aesрa в романе
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео