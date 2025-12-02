Путин назвал атаки на танкеры в Черном море пиратством

Президент России Владимир Путин 2 декабря в ходе общения с журналистами на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» назвал атаки на танкеры в Черном море пиратством.

«Атаки на танкеры даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне другого государства, третьего государства, — это пиратство», — заявил глава государства.

Путин отметил, что в ответ на подобные действия Россия расширит номенклатуру ударов по украинским портам и судам, которые заходят в них. Он подчеркнул, что при продолжении нападений Москва может применить меры и в отношении судов стран, оказывающих поддержку Киеву.

Президент напомнил, что украинская сторона ранее также пыталась наносить удары по морским портам России, однако российская сторона эффективно реагировала на эти действия. Он добавил, что Украина не сможет заниматься пиратством, если будет отрезана от моря.

Ранее в этот же день сообщалось, что танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию с подсолнечным маслом, подвергся удару в 80 милях от побережья Турции. Судно, несмотря на инцидент, успешно достигло порта Синоп и пришвартовалось к причалу, а Турция заявила украинским службам о решительной реакции на произошедшее.

