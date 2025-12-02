Путин назвал атаки на танкеры в Черном море пиратством

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 40 0

Президент подчеркнул готовность России расширять удары по украинским портам и судам в ответ на нападения.

Фото, видео: © РИА Новости/Томас Тхайцук; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин 2 декабря в ходе общения с журналистами на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» назвал атаки на танкеры в Черном море пиратством.

«Атаки на танкеры даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне другого государства, третьего государства, — это пиратство», — заявил глава государства.

Путин отметил, что в ответ на подобные действия Россия расширит номенклатуру ударов по украинским портам и судам, которые заходят в них. Он подчеркнул, что при продолжении нападений Москва может применить меры и в отношении судов стран, оказывающих поддержку Киеву.

Президент напомнил, что украинская сторона ранее также пыталась наносить удары по морским портам России, однако российская сторона эффективно реагировала на эти действия. Он добавил, что Украина не сможет заниматься пиратством, если будет отрезана от моря.

Ранее в этот же день сообщалось, что танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию с подсолнечным маслом, подвергся удару в 80 милях от побережья Турции. Судно, несмотря на инцидент, успешно достигло порта Синоп и пришвартовалось к причалу, а Турция заявила украинским службам о решительной реакции на произошедшее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

Последние новости

19:35
«Буду рядом с ним»: умерла вдова нигерийского принца Наталья Веденина
19:30
«Кадышева — прекрасный пример»: Бабкина объяснила популярность народной песни
19:25
Неизвестный расстрелял собак и избил хозяина в Подмосковье
19:25
Проводивший религиозные церемонии мужчина изнасиловал семь девочек
19:21
Полина Гагарина 40 минут развлекала зрителей, спасая свой концерт от срыва
19:11
Женщина найдена мертвой в спальном мешке: ее дочь отыскала убийцу спустя 40 лет

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Вдова Левкина в долгах: как живет супруга экс-солиста группы «На-На»
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео