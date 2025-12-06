«Инопланетный корабль» вынудил западные страны провести тайные учения

Давид Андриясов
Все мероприятия представили как плановые, но их сроки и масштаб вызвали вопросы у космических аналитиков и представителей оборонных ведомств.

Зачем страны Запада провели учения по планетарной обороне

Фото: 5-tv.ru

Daily Star: западные страны провели тайные учения из-за объекта 3I/ATLAS

В последние недели в ряде стран по всему миру прошли крупномасштабные учения по планетарной обороне. Эти события породили версию о том, что правительства готовятся к непредсказуемому поведению межзвездного объекта 3I/ATLAS, который астрономы сравнили с инопланетным кораблем. Об этом пишет газета Daily Star.

Все учения представили как плановые, но их сроки и масштаб вызвали вопросы у космических аналитиков и представителей оборонных ведомств.

Так, Европейское космическое агентство активировало сразу всю триаду планетарной обороны — центр управления полетами, систему моделирования быстрого реагирования и наземные сети наблюдения.

Следом учения провела Япония. По сценарию, гражданские, военные и коммерческие операторы спутников отрабатывали действия при столкновении с астероидом.

Затем США провели учения с отработкой слежения за объектом на большой высоте. При этом изначально мероприятие готовились провести в конце 2026 года.

В совместных учениях участвовали также Австралия, Южная Корея и Бразилия.

В ходе учений использовали системы обмена данными, созданные для анализа «высокоскоростных негравитационно ускоренных объектов» — термин, который связывают с 3I/ATLAS.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, человечество впервые заметило 3I/ATLAS 1 июля 2025 года с помощью системы телескопов ATLAS, находящихся на Гавайях, в ЮАР и Чили. В июне удалось отследить движение объекта вдоль границы созвездий Змеи и Стрельца. По снимкам исследователи нашли ее на фото от 25 и 29 июня того же года. К Марсу объект приблизился 3 октября.

30 октября стало известно, что межзвездная комета 3I/ATLAS выбрала необычную траекторию полета через Солнечную систему. Астроном из Гарварда Ави Леб допустил гипотезу о том, мог ли траекторию объекта рассчитать внеземной разум. В начале ноября он зафиксировал негравитационное ускорение 3I/ATLAS. Ученый предположил, что причиной может быть реактивное движение, при котором объект теряет массу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

