Наглость и наивность: риелтор — о распространении «схемы Долиной» на аренду

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 29 0

В практике агентов по недвижимости подобные истории случаются часто и даже в более сложных формах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Риелтор Юсова объяснила распространение «схемы Долиной» на аренду наглостью пенсионеров

«Бабушкина схема» не распространилась на арендованное жилье. Вместо этого — наглость и наивность со стороны пенсионеров. Так риелтор Юлия Юсова объяснила корреспонденту 5-tv.ru вирусный ролик с женщиной, которая сначала сдала квартиру, а затем неожиданно переехала к арендаторам якобы на несколько дней.

По словам эксперта, после громкого скандала с народной артисткой России Ларисой Долиной, покупатели стали более требовательными к продавцам в плане предоставления необходимых документов для доказательства добросовестности. При этом, такая процедура не обязательна для самого продавца, но желательна для покупателя.

«Сезон активных продаж идет, но покупатели стали более ответственно подходить к приобретению недвижимости на вторичном рынке. Они заказывают проверки у риелторов, у юристов и в банках, если банки предоставляют такую услугу», — добавила риелтор.

Что касается вирусного ролика из интернета, Юсова не согласилась с мнением многих пользователей о том, что «бабушкина схема» распространилась на аренду.

"Я не могу с этим согласиться, потому что в данном видеоролике я вижу только наглость и некую наивность пожилого человека", — отметила Юсова. 

Она добавила, что в практике риелторов подобные истории случаются часто и даже в более сложных формах.

«Мое мнение таково, что арендодателям нужно более подробно рассказывать, какие права они имеют при сдаче недвижимости, своей недвижимости, в найм арендаторам», — резюмировала эксперт.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в России предложили способ защитить покупателей недвижимости при «схеме Долиной».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:00
Наглость и наивность: риелтор — о распространении «схемы Долиной» на аренду
4:42
Саркофаг Черныбыльской АЭС утратил функции безопасности
4:23
Россиян предостерегли от покупки красной икры с одной добавкой
4:04
Актера из «Эмили в Париже» Харриса задержали из-за наркотиков
3:45
Москвичей и петербуржцев предупредили о похолодании в первые выходные декабря
3:26
Россиян предупредили об опасности новогодних открыток

Сейчас читают

Вдова Левкина объяснила отказ экс-солиста «На-на» от именной звезды при жизни
Полина Лурье впервые лично прокомментировала «дело Долиной»
Парные тату: поклонники заподозрили Чонгука из BTS и Винтер из Aesрa в романе
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео