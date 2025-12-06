Саркофаг Черныбыльской АЭС утратил функции безопасности

МАГАТЭ: саркофаг Чернобыльской АЭС утратил функции безопасности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС потерял ключевые функции обеспечения безопасности. Заявление организации процитировали РИА Новости.

«Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности, <…> но также обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений», — проинформировало агентство.

МАГАТЭ рекомендовало продолжить работы по восстановлению и защите конструкции нового саркофага.

Как сообщало 5-tv.ru, в начале октября на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошел перебой электроснабжения нового саркофага, установленного над разрушенным четвертым энергоблоком.

