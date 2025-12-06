Россиян предупредили о росте цен на крепкий алкоголь

В среднем минимальная стоимость бутылки горячительного увеличится на 16-28%.

Россиян предупредили о росте цен на крепкий алкоголь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Ъ»: минимальные цены на водку, бренди и коньяк вырастут с 1 января

С января 2026 года в России увеличатся минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, бренди и коньяк. О росте стоимости крепкого алкоголя сообщил «Ъ» со ссылкой на источники в отрасли со ссылкой на планы Министерства финансов.

Так, минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра поднимется на 17,1% и составит 409 рублей. В то же время МРЦ на бренди планируют увеличить на 28%, до 605 рублей. Коньяк и виски с выдержкой не менее трех лет подорожают на 16%, до 755 рублей.

Собеседники газеты подчеркнули, что эти значения МРЦ являются ориентировочными и могут измениться. Точные цены станут известны к концу декабря.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в России наблюдается перепроизводство и замедление спроса, из-за чего цены на сахар снизились.

