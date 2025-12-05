Сладкая жизнь: почему в России подешевел сахар

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 41 0

Стоимость продукта, вероятно, будет падать и дальше.

Почему сахар в России стал дешевле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Сахар подешевел в России из-за перепроизводства и падения спроса

Многие потребители в России могли заметить, что цены на сахар в декабре понизились. Это связано с тем, что на сахарном рынке наблюдается перепроизводство и замедление спроса, отметил в разговоре с Life.ru управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко.

Осенью 2025 года оптовые расценки на сахар снизились примерно на 10% от уровня начала августа, когда собранную сахарную свеклу отправляют на переработку. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года цена понизилась на 18%. Если проследить динамику, можно заметить, что расценки на этот продукт падали всю осень, и, по всей видимости, будут падать еще, отметил Панченко.

Параллельно с этим у населения растет популярность здорового питания, из-за чего уровень потребления сахара падает. В итоге предложение растет, а спрос — нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на какие продукты изменятся цены в декабре.

