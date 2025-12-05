Сладкая жизнь: почему в России подешевел сахар

Сахар подешевел в России из-за перепроизводства и падения спроса

Многие потребители в России могли заметить, что цены на сахар в декабре понизились. Это связано с тем, что на сахарном рынке наблюдается перепроизводство и замедление спроса, отметил в разговоре с Life.ru управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко.

Осенью 2025 года оптовые расценки на сахар снизились примерно на 10% от уровня начала августа, когда собранную сахарную свеклу отправляют на переработку. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года цена понизилась на 18%. Если проследить динамику, можно заметить, что расценки на этот продукт падали всю осень, и, по всей видимости, будут падать еще, отметил Панченко.

Параллельно с этим у населения растет популярность здорового питания, из-за чего уровень потребления сахара падает. В итоге предложение растет, а спрос — нет.

