Европейские страны оскорбили Индию из-за визита Путина

Spiegel: европейские дипломаты оскорбили Индию из-за визита Путина

Индийское правительство сочло попытки западных стран вмешаться во внутренние дела Индии на фоне государственного визита президента России Владимира Путина оскорбительными. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

«Незадолго до визита Путина (в Индию. — Прим. Ред.) послы Германии, Франции и Великобритании подготовили статью для индийской ежедневной газеты. В ней они назвали конфликт на Украине жестоким нарушением международного права. Они не упомянули Индию, которая никогда не осуждала политику Путина, но индийцы были удивлены, если не сказать оскорблены этим вмешательством», — говорится в публикации.

В материале подчеркнули, что индийская сторона не собирается позволять каким-либо государствам омрачать радость по поводу приезда российского лидера.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, российский лидер посетил Индию 4–5 декабря с двухдневным государственным визитом по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. Это уже десятый по счету визит президента России в южноазиатскую страну.

В ходе поездки президент провел переговоры с премьером Индии, затронув обширный перечень тем международной политики, включая украинский кризис, а также встретился с главой государства Дроупади Мурму.

Перед поездкой российский лидер дал интервью индийским журналистам, затронув как темы двусторонней повестки Москвы и Дели, так и международную проблематику.

