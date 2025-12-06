Более 60 новых дорожных знаков и табличек введут в России

Давид Андриясов
Новые знаки затронут средства индивидуальной мобильности, безопасность пешеходов, экологию и организацию движения в сложной городской среде.

В России появятся новые дорожные знаки

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Юрист Браун: в России введут более 60 новых дорожных знаков и табличек

Более 60 новых дорожных знаков и табличек введут в России с 1 января 2026 года, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

«В соответствии с ГОСТ Р 52290-2024, планируется добавить больше 60 новых дорожных знаков и табличек. Многие из которых уже протестированы, например, в Москве по ГОСТ Р 58398-2019, а с 1 января 2026 года должны будут вводиться в действие на всей территории страны», — рассказала специалист.

Она уточнила, что с 2026 года внедрят более современную и детализированную систему дорожных знаков, ориентированную также на новые виды транспорта. Обновления затронут средства индивидуальной мобильности, безопасность пешеходов, экологию и организацию движения в сложной городской среде.

Юрист добавила, что появятся как самостоятельные знаки (круглые, квадратные, треугольные или прямоугольные) и таблички (содержащие дополнительную информацию и применяемые только вместе с основными), а также новые элементы к существующим обозначениям. Среди них — дополнительные пиктограммы для знака «Платная парковка».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно выбрать знак аварийной остановки. Он нужен, чтобы другие участники движения смогли заблаговременно увидеть находящийся впереди сломанный автомобиль.

