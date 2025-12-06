Су-25 сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

16 0

Летчики выпустили ракеты с малых высот.

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Пуски ракет выполнили парами с малых высот.

По возвращении на базу наземные службы провели регламентное обслуживание и подготовку самолетов к повторному боевому вылету.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

