Автомобиль въехал в толпу во время предрождественской вечеринки во Франции

Алексей Мокряков
Среди пострадавших есть дети.

Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Во Франции неизвестный, управляя автомобилем, въехал в толпу на предрождественской вечеринке в городе Сент-Анне. Об этом сообщает агентство Ruptly.

По данным журналистов, пострадало 17 человек. Известно, что среди них есть дети. На месте работают медики, пострадавшим оказана первая помощь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

По данным полиции, водитель был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

