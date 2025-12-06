Автомобиль въехал в толпу во время предрождественской вечеринки во Франции

Во Франции неизвестный, управляя автомобилем, въехал в толпу на предрождественской вечеринке в городе Сент-Анне. Об этом сообщает агентство Ruptly.

По данным журналистов, пострадало 17 человек. Известно, что среди них есть дети. На месте работают медики, пострадавшим оказана первая помощь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

По данным полиции, водитель был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как «королева красоты» Мексики Элисон Монтаньо Герреро вместе со своим бойфрендом погибла в дорожно-транспортном происшествии, когда их легковой автомобиль врезался в грузовик.

По имеющейся информации, авария произошла через неделю после коронации Герреро. В результате столкновения пара скончалась на месте. Состояние водителя грузовика на текущий момент не разглашается.

Местные правоохранительные органы и прокуратура штата начали расследование для установления всех обстоятельств происшествия и причин столкновения.