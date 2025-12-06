«Незаменимый человек»: умер лучший Дед Мороз России Александр Скавыш

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 78 0

Ему было 55 лет.

Умер лучший Дед Мороз России Александр Скавыш

Фото: Вконтакте/"Свободный театр" Урай/wall-12696498_5785

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ушел из жизни лучший Дед Мороз России — актер Александр Скавыш

Ушел из жизни лучший Дед Мороз России — актер Александр Скавыш. Ему было 55 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Свободного театра» города Урай.

«Невосполнимая утрата, незаменимый человек, артист, товарищ, партнер, друг, учитель. Часть жизни не только театра, каждого артиста, каждого спектакля», — говорится в заявлении театра в социальной сети «Вконтакте».

Как говорил в беседе с aif.ru его знакомый Вячеслав Казанцев, Александр умер скоропостижно. Он назвал уход актера невосполнимой утратой для всего театрального сообщества Югры. Точную причину смерти близкие актера не раскрывают.

Александр Скавыш был служил в «Свободном театре» в городе Урай. Он участвовал в таких постановках, как «Жизнь прекрасна», «Трехгрошовая опера», «Алые паруса», а также премьерах «Птица Сури» и «Капкан». Он также был режиссером школьного театра «Антре».

Скавыш также известен ролью зимнего волшебника — Деда Мороза, роль которого он исполнял на протяжении 30 лет. В 2015 году он прославился как победитель Всероссийского съезда Дедов Морозов.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла вокалистка легендарной группы Boney M Джуди Чикс. Артистка работала с Тиной Тернер и Стиви Уандером.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
В Русском доме в Белграде проходит проект «Дни Эрмитажа»
19:00
Чат-боты могут менять политические взгляды, но при этом «существенно ошибаются»
18:53
В Москве проходит «Здравфорум Сколково: Будущее. Стратегии. Лидерство»
18:40
Британскую монархию разобрали по косточкам: что скрывается за блеском короны
18:26
«Кто мы такие»: Джо Байден не смог произнести название своей страны
18:12
В Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1

Сейчас читают

Тревожные звоночки: что указывает на склонность партнера к изменам
Комнаты ярости: действительно ли крушение мебели помогает справиться со стрессом
Ни кофе, ни поцелуев, ни жвачки: стюардесса раскрыла строгие запреты на борту
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео