«Кто мы такие»: Джо Байден не смог произнести название своей страны

Евгения Алешина
Это произошло, когда бывший президент США обрушился с критикой на Дональда Трампа.

Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP

Бывший президент США Джо Байден вызвал недоумение у публики, когда не смог во время конференции в Вашингтоне выговорить название своей страны — Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает газета New York Post.

«Пока мы сохраняем веру, хоть немного надежды, встаем и помним, кто мы такие — мы Соединенные Штаты Америгадит. Вот кто мы!» — сказал 83-летний политик.

В своей эмоциональной речи Байден пытался отчаянно выговорить «Соединенные Штаты Америки», но сказал «Америгадит». Вероятно, он случайно соединил слова «Америка» и got it («поняли?» — Прим. ред.).

Это случилось во время того, как Джо Байден набросился с критикой на администрацию действующего президента США Дональда Трампа. Организаторы мероприятия вручили бывшему главе государства награду за создание «одной из самых инклюзивных» администраций в истории страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп намерен отменить все указы Байдена. В Белом доме суматоха вокруг авторучки.

