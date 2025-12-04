«Обнулить наследие»: Трамп намерен отменить все указы Байдена

Трамп намерен отменить все указы Байдена

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене всех указов экс-лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, в том числе и помилований, которые были подписаны авторучкой. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на политолога-американиста Малека Дудакова.

«Авторучкой пользовались многие президенты США с 1950-х годов, но в редких случаях. При Байдене же подавляющее большинство указов были подписаны не им самим… Президента могли даже не ставить о них в известность», — написал Дудаков в своем Telegram-канале.

Однако, по мнению политолога, Трампу не нужны никакие аргументы, поскольку он и так может своими решениями отменить ранее принятые указы. Вопрос о помилованиях более сложный, так как в американской практике принято, что такие решения не оспариваются последующими администрациями.

«Объявление Трампа наверняка приведет к судебным тяжбам. Последнее слово останется за Верховным судом. Трампу же важно не просто обнулить все наследие Байдена», — отметил Дудаков.

