Фигурист Малинин установил рекорд по баллам за произвольную программу

Американский фигурист с русскими родственными корнями Илья Малинин победил в произвольной программе на этапе Гран-при ISU в Японии, установив новый мировой рекорд.

После победы спортсмен улучшил личный мировой рекорд почти на десять баллов, получив оценку 238,24 (ранее она составляла 228,97 балла). Техника фигуриста была отмечена 146,07 баллами, что также оказалось мировым рекордом. В сумме двух программ результат Малинина — 332,29 балла.

Спортсмен показал в прокате четверные флип, аксель, лутц и риттбергер. К тому же фигурист продемонстрировал четверной лутц — ойлер — тройной флип, четверной тулуп — тройной тулуп, а также секвенцию четверной сальхов — тройной аксель.

Японец Юма Кагияма занял второе место, получив 302,41 балла. Американец Шун Сато замкнул лидерскую тройку — с результатом в 292,08 балла.

Известно, что 21-летний Малинин стал трехкратным победителем финала серии Гран-при, также он является двукратным чемпионом мира. Малинин — сын родившихся в России фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Его родители на соревнованиях представляли Узбекистан.

До этого, 2 ноября, Малинин победил в произвольной программе на этапе Гран-при Канады. Тогда он установил новый мировой рекорд. Фигурист набрал 228,97 балла по произвольной программе.

Спортсмен получил статус бронзового призера мирового первенства в 2023 году. Помимо этого, он стал первым в истории фигуристом, исполнившим на международных соревнованиях четверной аксель — самый сложным и дорогой по баллам прыжком по системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее, писал 5-tv.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.